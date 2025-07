IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il Napoli che verrà Tutto dipenderà dall'amalgama tra i calciatori e tra loro e lo staff e dal legame con l'ambiente...

Penso che il Napoli che verrà sia più forte di quello che ha appena vinto lo scudetto. Ma questo - come sa bene chi di calcio ne mastica da un po' - non significa un bel niente. Avere singoli elementi più dotati tecnicamente o fisicamente di quelli che hanno indossato la medaglia d'oro nella magica notte in cui si è festeggiato lo scudetto al Maradona, non significa che si rivincerà in Italia o che si andrà chissà quanto avanti in Champions League. Tutto dipenderà dall'amalgama tra i calciatori e tra loro e lo staff e dal legame che si creerà tra il gruppo squadra e l'ambiente azzurro. Di più non sarà necessario.