Napoli, bene la seconda: gli azzurri battono il Catanzaro a Dimaro Finisce 2-1 il secondo test stagionale dei campioni d'Italia. In gol Raspadori e Lucca

Il Napoli conclude il ritiro a Dimaro con una vittoria nella seconda amichevole estiva. Dopo la sconfitta contro l’Arezzo gli azzurri hanno battuto il Catanzaro sul campo di Carciato col risultato di 2-1. Assenti cinque azzurri per problemi vari.: Scott McTominay, Frank Zambo Anguissa, Matteo Politano, Billy Gilmour, Alessandro Buongiorno e Giovanni Simeone. Recupera Lukaku, ma solo per la panchina. Al 5’ il primo gol del Napoli: David Neres aggancia perfettamente il pallone, supera facilmente Nuamah e serve al centro Raspadori che realizza il più facile dei tap-in.

Due minuti dopo c’è il rigore a favore del Napoli. Fallo di Pigliacelli su Lucca: l’estremo difensore del Catanzaro stende l'attaccante numero 27 del Napoli e l'arbitro non ha dubbi. Rigore. L’ex Udinese va sul dischetto e trasforma: prima rete in maglia azzurra per Lorenzo Lucca che trasforma perfettamente il rigore da lui stesso guadagnato. Al 18’ palo del Napoli: Azione confusa, Lucca serve Raspadori che calcia ma il tiro finisce sui piedi di Beukema che a portiere battuto colpisce da pochi passi ma la palla sbatte sul palo. Nella ripresa Conte cambia tutto, mettendo molte seconde linee: al 3’ egna il Catanzaro, Iemmello accorcia la distanze. Il numero 9 giallorosso riceve da solo in area e col mancino infila Contini.

NAPOLI-CATANZARO 2-1

NAPOLI primo tempo (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Raspadori; Neres, Lucca, Lang. All. Conte

NAPOLI secondo tempo (4-3-3): Contini; Mazzocchi, Marianucci, Juan Jesus, Spinazzola; Vergara, Hasa, Coli Saco, Zanoli, Lukaku, Zerbin

CATANZARO (4-4-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Bonini, Verrengia; D'Alessandro, Pompetti, Pontisso, Nuamah; Biasci, Iemmello. All. Aquilani.

RETI: 5’ Raspadori, 7’ Lucca (rigore), 3’st Iemmello