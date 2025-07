Di Lorenzo: "Vincere è sempre bello. Il ritiro in Trentino è stato emozionante" Il capitano del Napoli saluta Dimaro: "Un po' della città si trasferisce qui. Le gambe vanno meglio"

Con il format "Voci dal Ritiro", CRC, radio partner della SSC Napoli, intervista ogni giorno un tesserato del Napoli dal ritiro di Dimaro. Oggi è intervenuto ai microfoni dell’emittente Giovanni Di Lorenzo, post Napoli-Catanzaro.

Di seguito le sue parole:

«Vincere è sempre bello: oggi è stata una partita diversa da quella con l'Arezzo. Siamo contenti, stiamo lavorando tanto, ma oggi le gambe stavano molto meglio. Piano piano anche in campo riusciamo a conoscerci meglio anche con i nuovi ragazzi. Penso che abbiamo fatto una buona partita.

Domani abbiamo l'ultima seduta, per poi staccare due giorni e riprendere con Castel di Sangro. È un periodo in cui si lavora tanto fisicamente, ma serve anche a conoscere meglio i nuovi acquisti. Sono stati aggiunti giocatori forti e ci sono tutte le basi per fare una bella annata.

Beukema? Si sta integrando bene. Alla base c'è un gruppo sano, fatto di persone perbene oltre che giocatori forti. Quindi per un ragazzo che viene è più facile integrarsi nel gruppo.

Ogni anno un po' di Napoli si trasferisce qui a Dimaro ed è bello vedere questo entusiasmo, è coinvolgente. Ci aiuta a lavorare meglio e sentire meno la fatica».