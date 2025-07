Il Napoli saluta Dimaro: due giorni di riposo, poi tutti a Castel di Sangro Dopo l'allenamento del mattino gli azzurri sono rientrati a Napoli con un volo da Verona

L’entusiasmo del pubblico, il sold-out, le tribune gremite, se c’è un’immagine del ritiro 2025 del Napoli a Dimaro Folgarida che volge al termine è il campo della SKI.IT Arena gremito in ogni ordine di posto. Ogni giorno per undici giorni. È così anche nell’ultima mattina con il Napoli in campo a faticare senza sosta, prima di abbandonare la Val di Sole. Prima dei due giorni e mezzo di riposo concessi da Conte ai giocatori per poi affrontare la seconda parte del lavoro precampionato.

Alle 13.22 i due pullman con a bordo l'intero staff del Napoli - escluso Conte partito a bordo di una vettura - hanno lasciato lo SportHotel Rosatti scrivendo la parola fine al ritiro che ha calamitato decine di migliaia di ospiti in questa piccola borgata del Trentino occidentale, posta ai piedi delle Dolomiti e percorsa dal fiume Noce.

Stamani si è cominciato con la parte tattica con gli azzurri impegnati a lavorare ancora sull’anima propositiva messo in mostra soprattutto nel primo tempo dell’ottima amichevole con il Catanzaro,

La squadra che ha iniziato la sfida con i calabresi, oggi si è dedicata alla costruzione dell’azione: palleggio, ricerca della sponda del centravanti e inserimento della mezzala a rimorchio oppure apertura verso uno dei due esterni alti che s’isolano per l’uno contro uno. Dopo questo focus tattico, la seduta si è spostata sull’aspetto atletico con i giri di campo con la presenza anche Buongiorno, uno degli infortunati che mancavano ieri nella sfida contro il Catanzaro. Gli altri assenti sono McTominay, anche lui dentro la seduta con un percorso di recupero della migliore condizione, Politano e Gilmour.

Il piano è recuperare senza prendersi rischi, l’obiettivo è portarli in forma per il 23 agosto, quando inizierà la stagione con la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Mercoledì, quando il Napoli tornerà ad allenarsi, ci sarà anche un nuovo acquisto: il portiere Milinkovic Savic.

Dalla tribuna tanti segnali d’entusiasmo: applausi, cori e sostegno generale di tutto il pubblico in un rapporto di grande armonia con la squadra. Mazzocchi, la spalla di McFratm in ogni allenamento, oggi compie 30 anni e dalla tribuna hanno intonato anche la classica canzone d’auguri per il suo compleanno. L’abbraccio dei tifosi ha caratterizzato ogni momento di questo ritiro, sulla scia emotiva della vittoria del quarto scudetto. Gli oltre 5000 tifosi del primo weekend, l’invasione festosa di sostenitori in occasione della presentazione della squadra, la presenza massiccia ogni giorno allo store in cui si è recato anche durante una mattinata il presidente De Laurentiis, che ha dispensato foto e autografi. Spicca per le strade di Dimaro anche nella domenica dei saluti la maglia di De Bruyne con il numero 11.