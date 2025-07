Napoli, ultimo giorno di riposo: domani la ripresa e la partenza per l'Abruzzo Gli azzurri si raduneranno a Castel Volturno: nel pomeriggio di domani il primo allenamento

Archiviato il ritiro di Dimaro, per il Napoli è tempo di riposo. Appena due giorni e mezzo, e già mercoledì c'è l'appuntamento a Castel Volturno per un nuovo raduno, stavolta con il bus per Castel di Sangro, dove inizierà il secondo e più lungo ritiro estivo. 15 giorni, con chiusura il 14 agosto, giorno in cui si giocherà l'ultima amichevole estiva degli azzurri, contro il Girona. Gli altri due test, contro il Brest e l'Olympiacos.

Dal Trentino un bilancio tutto sommato positivo: la sconfitta con l'Arezzo ha fatto seguito alla vittoria contro il Catanzaro, con un Napoli sicuramente più brillante rispetto alla prima uscita. La squadra ha sempre preso gol, segno che qualche meccanismo va oliato, ma soprattutto bisogna aspettare che le gambe saranno più leggere. Intanto, dopo il pienone di tifosi a Dimaro, con numeri mai visti in 14 anni, anche in Abruzzo ci sarà un bagno di folla quotidiano, in particolare domenica 3 agosto, giorno in cui gli azzurri torneranno in campo per la terza amichevole estiva, stavolta allo stadio Teofilo Patini.