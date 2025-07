Addio Ndoye, niente Napoli: ha scelto il Nottingham Forest Gli inglesi superano l'offerta del Napoli, che ora dovrà cambiare obiettivo per la fascia sinistra

Dan Ndoye approda in Premier League per vestire la maglia del Nottingham Forest, lasciando sfumare definitivamente l’ipotesi Napoli. Il talento svizzero era stato a lungo seguito dal club partenopeo, con Giovanni Manna, direttore sportivo, che ha provato fino all’ultimo a portarlo alla corte di Antonio Conte. Nonostante gli sforzi, il Bologna non ha accettato di abbassare le proprie pretese economiche, mentre il calciatore ha preferito sondare varie opzioni per poi accettare l’offerta del club inglese. Il trasferimento di Ndoye è stato uno dei temi affrontati ieri nel summit a Ischia tra Aurelio De Laurentiis, il mister e il direttore sportivo.

Tuttavia, il fallimento di questa trattativa non ha generato troppo rammarico nell’ambiente partenopeo, anche perché investire cifre elevate in un’operazione che avrebbe arricchito ulteriormente il Bologna non sembrava sensato. Ndoye avrebbe potuto avere un ruolo di spicco tra i campioni d’Italia, ma non ha mai forzato la mano con la sua società. Al contrario, Sam Beukema ha deciso di abbracciare convintamente il progetto azzurro, guadagnandosi così il trasferimento. Il principale ostacolo per Ndoye è stata l’indecisione e l’eccessiva attenzione a ricercare la migliore soluzione economica possibile. Alla fine, il Nottingham Forest ha soddisfatto le sue richieste e si è assicurato il giocatore con un accordo che si è concluso definitivamente.