Osimhen in viaggio verso Istanbul: la cessione al Galatasaray si avvicina Giovedì le visite mediche, poi l'annuncio ufficiale dell'addio definitivo al Napoli

Victor Osimhen è atteso a Istanbul nelle prossime ore per formalizzare il suo trasferimento al Galatasaray. L'attaccante nigeriano, trasferito dal Napoli a titolo definitivo per una cifra di 75 milioni di euro, sarà accolto con una cerimonia speciale che il club turco sta organizzando da giorni nei minimi dettagli. Le visite mediche sono programmate per giovedì e, salvo imprevisti, rappresenteranno l'ultimo step prima dell'annuncio ufficiale. Con questo acquisto, il Galatasaray si prepara a dare il benvenuto non solo al più grande colpo della sua storia recente, ma anche a uno dei trasferimenti più rilevanti dell'intero campionato turco.