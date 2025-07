Napoli, rinviato il summit di mercato tra Conte, Manna e De Laurentiis Pausa di riflessione e valutazioni sull'esterno: la priorità ora potrebbe essere un centrocampista

Il summit di mercato tra Manna, De Laurentiis e Conte non si è ancora svolto. Nonostante la liquidità garantita dalle cessioni imminenti, inclusa quella di Victor Osimhen, la questione del sostituto di Kvaratskhelia rimane aperta su quella fascia. L’acquisto ideale sembrava poter essere Dan Ndoye, unico giocatore per il quale era stata presentata un’offerta rilevante. Tuttavia, l’affare non è andato a buon fine, e ora Conte e il Napoli sono impegnati in riflessioni strategiche.

L’obiettivo potrebbe essere quello di individuare un ulteriore esterno sul mercato, oppure valutare le opzioni già presenti in rosa per quella posizione, concentrando invece gli investimenti in altri reparti. Conte, intanto, sta premendo per l’inserimento di un centrocampista fisico che possa affiancare Anguissa. Sono in corso approfondimenti tattici sui prossimi passi e su ciò che il mercato attuale può offrire.