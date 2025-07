Primo giorno di lavoro a Castel di Sangro, ma Olivera si fa subito male Trauma contusivo al polpaccio per il terzino uruguaiano del Napoli

Dopo dieci giorni intensi di allenamento sulle montagne del Trentino, la squadra di Antonio Conte è tornata in Abruzzo per affrontare la seconda fase della preparazione estiva. Il primo allenamento si è svolto nel pomeriggio di ieri sul campo dello Stadio Teofilo Patini. Grande fermento per l’arrivo del nuovo acquisto del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, che ha calcato il terreno di gioco per la prima volta insieme ai nuovi compagni. Il direttore sportivo Manna e il capitano Di Lorenzo si sono trattenuti a bordo campo nei pressi della panchina, discutendo a lungo in un clima di concentrazione. L’attivazione atletica ha dato avvio alla sessione, e sugli spalti non sono mancati applausi e incitamenti,nonostante il pubblico fosse ridotto a causa del giorno feriale. Milinkovic-Savic, ex portiere del Torino, ha condiviso il lavoro tecnico con Alex Meret, Nikita Contini e il giovane Ferrante, in quella che segna l’inizio della sua avventura in maglia azzurra. In campo per ilNapoli si sono presentati anche Simeone, Politano, Buongiorno, Gilmour e Anguissa. Questi ultimi, spesso ai margini durante il ritiro di Dimaro, hanno finalmente partecipato al lavoro con il pallone.L’allenamentosi è sviluppato con la squadra divisa in due gruppi lungo i lati del campo.

Buongiorno e Politano hanno limitato la loro attività alla parte muscolare senza prendere parte alla fase tecnica. Ma la sessione è stata segnata da un momento di preoccupazione: alle 18:43 il giocatore uruguayanoMati Olivera ha subito un forte colpo alla gamba destra durante un contrasto aereo con Anguissa. Atterrando malamente, ha subito un trauma al polpaccio, richiedendo l’intervento immediato dello staff medico. Sul report ufficiale si legge: “Olivera ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo al polpaccio destro. Buongiorno, Gilmour, McTominay e Politano hanno svolto allenamenti differenziati”. Nella partitella conclusiva del pomeriggio, diversi spunti interessanti sono arrivati da Leonardo Spinazzola, molto attivo sulla fascia sinistra. Proprio lui ha trovato la rete con un tiro preciso sul primo palo difeso da Meret. L’amichevole si è conclusa in parità, con due gol per parte: tra i blu a segno Spinazzola e Lukaku; per gli arancioni hanno risposto Lucca e Raspadori.