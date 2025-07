Primo giorno da calciatore del Napoli Milinkovic-Savic: applausi dei tifosi A Castel di Sangro il debutto del nuovo portiere azzurro

Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro ha subito portato una novità. Al seguito degli azzurri c’era anche il sesto acquisto estivo, il portiere VanjaMilinkovic-Savic, proveniente dal Torino. Per lui primo giorno assoluto da calciatore del Napoli, dopo che aveva svolto le visite mediche quando la sua nuova squadra era ancora nel ritiro di Dimaro, venerdì scorso. Per lui una calda accoglienza e tanta curiosità: difficile, anzi impossibile non scorgerlo, con i suoi due metri d’altezza (e sono due i calciatori del Napoli così alti, l’altro è Lucca) e la lunga barba.

E a proposito del nuovo estremo difensore azzurro, Leonardo Semplici,che alla Spal ha avuto sia Meret che Milinkovic Savic, è intervenuto quest’oggi a RadioGoal: “Meret è un profilo che ha caratteristiche uniche e nonostante qualche critica di troppo ha carattere,Milinkovic Savic è arrivato da me che era giovane ed ha fatto un bel percorso. In ogni caso sono due ottimi portieri. Credo che l’acquisto di Vanja sia stato fatto per avere un’alternativa di valore, in caso di bisogno o di scelta bisogna avere due giocatori affidabili. Milinkovic ha un gran calcio, in allenamento lo facevo battere le punizioni, ques’anno anche Meret è migliorato con i piedi. Sono comunque due profili importanti. Per me è meglio sceglierne uno, però nelle grandi squadre ci sono anche le alternanze. Questo poi lo deciderà Conte, ma è un problema che tutti vorremmo avere. Mi intriga la Roma di Gasperini».