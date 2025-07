È Gutierrez il nome giusto per la fascia sinistra: è il terzino del Girona Il Napoli torna con decisione sul 24enne spagnolo. Spinazzola giocherebbe più avanti

Dopo un'attenta valutazione nelle ultime ore, il club azzurro ha scelto di intervenire su quel ruolo per avanzare Leonardo Spinazzola e ottenere un maggiore equilibrio sulle fasce, alternando un giocatore offensivo e uno più difensivo. Il profilo selezionato è quello di Miguel Gutiérrez, terzino del Girona nato nel 2001. Al talento spagnolo è già stato presentato un primo contratto da 2,5 milioni di euro di ingaggio, mentre al Girona non è stata ancora formulata un'offerta ufficiale, prevista intorno ai 20 milioni di euro più eventuali bonus.

Parallelamente, il club partenopeo ha già avviato contatti diretti con l’esterno per quanto riguarda l’ingaggio, stimato sempre sui 2,5 milioni annui. Cresciuto nel vivaio del Real Madrid, Miguel Gutiérrez si è trasferito al Girona nel 2022. Dal suo arrivo in Catalogna, ha totalizzato 99 presenze in tre stagioni, mettendo a segno 6 gol e fornendo numerosi assist. Nell’ultima annata ha giocato 29 partite in Liga e 6 in Champions League, segnando anche una rete nella competizione europea. Classe 1999, il giocatore è un esterno sinistro completo: principalmente terzino, ma capace di adattarsi anche a ruoli più centrali in caso di necessità. Si distingue per le sue qualità tecniche, resistenza fisica, capacità nel dribbling e nei cross, oltre a una corsa fluida e una buona falcata. Già nel radar del Napoli da tempo, il suo nome è tornato alla ribalta nelle strategie di mercato. Il club sta lavorando con l’obiettivo di chiudere l’accordo rapidamente.