IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Tutti in discussione Nessuno è esente dalle critiche e dalle sconfitte, neanche i più grandi.

"Sono tutti in discussione, anche Conte". Se lo dico io mi prendono per un paranoico pazzo, con l'ossessione per l'allenatore salentino, ma se lo dichiara l'ex calciatore e ora commentatore televisivo Antonio Di Gennaro, la cosa prende tutta un'altra piega. Tanto più se - parlando di Guardiola che ha appena annunciato che si fermerá - aggiunge: "Il fallimento ti può portare anche a dei cambiamenti. Cadere a volte fa bene e in questo caso si è vista una persona più umana. Lì doveva vincere e convincere. Dove è andato ha cambiato le cose e non era facile." Nessuno è esente dalle critiche e dalle sconfitte, neanche i più grandi.