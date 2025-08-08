Il Napoli prosegue per la sua strada in quel di Castel di Sangro, in attesa che qualcuno o qualcosa sveli l'arcano sul suo futuro. Sarà 3-5-2 o 4-3-3? E se fosse 4-2-3-1? Oppure parliamo di un 4-4-2? E perché comprare terzini sinistri o ali travestite se da quel lato già ne hai già 2 per ruolo? O ancora perché prendere Juanlu Sánchez se hai uno bravo Alessandro Zanoli che percorre quelle stesse praterie? Perché poi assumere un portiere 28enne come Milinkovic-Savic, pagandolo un botto, quando hai il 23enne Caprile, non esattamente un giovane di belle speranze. E perché rincorrere l'ennesimo juventino, non si sa se giusto?
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Domande inevase
Dal modulo che sarà adottato agli acquisti sul mercato che hanno sollevato qualche interrogativo...
