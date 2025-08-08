IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Domande inevase Dal modulo che sarà adottato agli acquisti sul mercato che hanno sollevato qualche interrogativo...

Il Napoli prosegue per la sua strada in quel di Castel di Sangro, in attesa che qualcuno o qualcosa sveli l'arcano sul suo futuro. Sarà 3-5-2 o 4-3-3? E se fosse 4-2-3-1? Oppure parliamo di un 4-4-2? E perché comprare terzini sinistri o ali travestite se da quel lato già ne hai già 2 per ruolo? O ancora perché prendere Juanlu Sánchez se hai uno bravo Alessandro Zanoli che percorre quelle stesse praterie? Perché poi assumere un portiere 28enne come Milinkovic-Savic, pagandolo un botto, quando hai il 23enne Caprile, non esattamente un giovane di belle speranze. E perché rincorrere l'ennesimo juventino, non si sa se giusto?