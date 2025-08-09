Il Napoli aspetta il Girona per l'amichevole: in arrivo Gutierrez Mentre anche Raspadori dice addio, il club azzurro pronto a ingaggiare il terzino spagnolo

Tra campo e mercato l'estate del Napoli è in fermento: gli azzurri si preparano alla quinta amichevole di questa preaseason. Alle 19 a Castel di Sangro la sfida al Girona, che si incrocerà anche con il prossimo acquisto degli azzurri. Domani mattina intanto, ancora un test, questa volta contro il Sorrento, formazione di Serie C. Due incontri in poche ore al "Patini", così come scelto da Conte che preferisce schierare i titolari nel test più impegnativo, e le seconde linee e i giocatori ancora non al meglio contro gli avversari meno titolati.

Ma oggi il Girona porterà anche una lieta novità di mercato: è praticamente fatta per il terzino sinistro Gutierrez, tesserato proprio con gli spagnoli, ma ancora ai box dopo un intervento alla caviglia. Il Napoli dovrà attendere settembre per schierarlo, ma intanto si prepara alle firme per un'operazione da 20 milioni. Per un rinforzo che arriva c'è un'altra partenza: dopo Simeone saluta un altro attaccante: è Giacomo Raspadori, in partenza per Madrid. Ieri l'ex Sassuolo non ha partecipato alla presentazione della squadra in piazza. Giocherà con l'Atletico per 26 milioni di euro, con i tifosi partenopei che aspettano un nuovo attaccante per sostituirlo.