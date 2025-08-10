Mercato Napoli, Raspadori vola in Spagna: domani visite mediche e firma Gli azzurri incassano dall'Atletico Madrid 26 milioni di euro

Giacomo Raspadori in Spagna, secondo il sito del quotidiano "AS", l'attaccante campione d'Europa nel 2021 con la Nazionale di Roberto Mancini e campione d'Italia con il Napoli prima di Spalletti e poi di Conte, questa mattina, intorno a mezzogiorno, si è imbarcato sul volo diretto a Madrid dopo che il club azzurro e quello rojiblanco hanno chiuso l'accordo per chiudere la trattativa. Nelle casse della società di De Laurentiis 22 milioni più 4 di possibili bonus. Il 25enne giocatore, secondo As, domani si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà ai colchoneros del Cholo Simeone.