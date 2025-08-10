Giacomo Raspadori in Spagna, secondo il sito del quotidiano "AS", l'attaccante campione d'Europa nel 2021 con la Nazionale di Roberto Mancini e campione d'Italia con il Napoli prima di Spalletti e poi di Conte, questa mattina, intorno a mezzogiorno, si è imbarcato sul volo diretto a Madrid dopo che il club azzurro e quello rojiblanco hanno chiuso l'accordo per chiudere la trattativa. Nelle casse della società di De Laurentiis 22 milioni più 4 di possibili bonus. Il 25enne giocatore, secondo As, domani si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà ai colchoneros del Cholo Simeone.
Mercato Napoli, Raspadori vola in Spagna: domani visite mediche e firma
Gli azzurri incassano dall'Atletico Madrid 26 milioni di euro
Napoli.