IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Le luci della ribalta

E così altri due pezzi fondamentali degli scudetti del Napoli - più del primo che del secondo - se ne sono andati, spero con tutto il cuore a rendere felici appassionati di ogni ordine e grado e a essere amati almeno quanto lo sono stati a Napoli.
Lo meritano entrambi. Che sia entrato il giusto o il poco nelle casse del Napoli non mi interessa neanche un po'. È troppo grande il dispiacere per due straordinari atleti, due grandi calciatori e due ineguagliabili ragazzi tenuti a forza e pretestuosamamente nelle retrovie, quando in ogni istante avrebbero meritato le luci della ribalta, che di certo altrove riceveranno.
Ciao Cholito, ciao Jack!