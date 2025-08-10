IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Le luci della ribalta Gli azzurri salutano il Cholito e Raspadori, protagonisti degli scudetti

E così altri due pezzi fondamentali degli scudetti del Napoli - più del primo che del secondo - se ne sono andati, spero con tutto il cuore a rendere felici appassionati di ogni ordine e grado e a essere amati almeno quanto lo sono stati a Napoli.

Lo meritano entrambi. Che sia entrato il giusto o il poco nelle casse del Napoli non mi interessa neanche un po'. È troppo grande il dispiacere per due straordinari atleti, due grandi calciatori e due ineguagliabili ragazzi tenuti a forza e pretestuosamamente nelle retrovie, quando in ogni istante avrebbero meritato le luci della ribalta, che di certo altrove riceveranno.

Ciao Cholito, ciao Jack!