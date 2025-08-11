Napoli, fatta per Gutierrez. Sfuma Grealish. E su Lookman... Il nome nuovo per il centrocampo è Florentino Luis

Per Gutierrez manca soltanto ufficialità. Sarà il settimo colpo del mercato estivo del Napoli, dovrebbe svolgere le visite mediche in settimana a Villa Stuart.

Il Napoli aspetta novità anche per Juanlu Sanchez. L'offerta resterà di 17 milioni di euro contro i 20 richiesti dal Siviglia.

Intanto il ds Manna continua a lavorare per il rinforzo a centrocampo e il nuovo esterno d'attacco dopo la partenza di Jack Raspadori, volato all'Atletico Madrid. Per la mediana due nomi su tutti: Miretti e Musah. Per il primo in stand by i contatti con la Juve, il Napoli è fermo all'offerta di 14 milioni di euro, i bianconeri ne vogliono almeno 18.

Salgono invece le quotazioni dell'americano, che Conte vuole fortemente come vice Anguissa. Il Napoli ha formulato un'offerta di 22 milioni di euro più bonus ma il giocatore è anche nel mirino del Nottingham Forest, che ha offerto 30 milioni di euro. L'alternativa, il nome nuovo, è Florentino Luis del Benfica.

Capitolo attacco: sfuma Jack Grealish, a un passo dal trasferimento all'Everton, resta in piedi Federico Chiesa in uscita dal Liverpool e, perchè no, il Napoli potrebbe rimanere in agguato per Lookman se, come sembra, l'Inter non farà nessun rilancio con l'Atalanta per il nigeriano.