IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Tanto valeva La cessione di Raspadori all'Atletico Madrid...

Martedì Giacomo Raspadori sarà ufficialmente dell'Atletico Madrid. Al club spagnolo lo legherà un contratto di 5 anni. Questo è quanto sanno tutti, mentre quello che nessuno sa è come lo farà giocare Diego "Cholo" Simeone. Secondo il giornalista napoletano Antonio Noto, anche vista la grande varietà di punte di cui dispone la squadra madrilena - segnatamente, Julián Alvarez, "il titolare indiscusso", Griezmann, "il sostituto di lusso" e Sorloth, "il classico centravanti fisico" - l'ex attaccante napoletano potrebbe "giocare sia come seconda punta che sulla fascia sinistra". Se è davvero così, tanto valeva restare a Napoli.