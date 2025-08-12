IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Tanto valeva

La cessione di Raspadori all'Atletico Madrid...

il pizzino di gerardo casucci tanto valeva
Napoli.  

Martedì Giacomo Raspadori sarà ufficialmente dell'Atletico Madrid. Al club spagnolo lo legherà un contratto di 5 anni. Questo è quanto sanno tutti, mentre quello che nessuno sa è come lo farà giocare Diego "Cholo" Simeone. Secondo il giornalista napoletano Antonio Noto, anche vista la grande varietà di punte di cui dispone la squadra madrilena - segnatamente, Julián Alvarez, "il titolare indiscusso", Griezmann, "il sostituto di lusso" e Sorloth, "il classico centravanti fisico" - l'ex attaccante napoletano potrebbe "giocare sia come seconda punta che sulla fascia sinistra". Se è davvero così, tanto valeva restare a Napoli.

Ultime Notizie