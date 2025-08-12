Napoli: l'ipotesi di un ritorno tra le piste per la mediana, ma non solo Giovedì l'amichevole con l'Olympiacos al "Patini" di Castel di Sangro

A Castel di Sangro si accelera verso la nuova amichevole. Giovedì alle 18 il Napoli affronterà l'Olympiacos al “Patini” e corre sul mercato nella serie di contatti, avviati nelle scorse settimane, ma anche nuovi nella sessione estiva. È il caso dell'idea di un ritorno, quello di Eljif Elmas, azzurro dal 2019 al 2024 e reduce dalla breve esperienza al Torino, in prestito dal Lipsia. Il macedone, abile su più ruoli tra la mediana e l'attacco, può garantire quella capacità di ruotare che Antonio Conte sta cercando nel restyling della rosa.

Miretti e Musah in stand-by

Elmas tra le piste che portano a Fabio Miretti e a Yunus Musah: distanza con la Juventus per il valore del cartellino del centrocampista, tornato in bianconero dopo l'ottima avventura al Genoa, la forza del Nottingham Forest sul calciatore del Milan con il club della Premier League che torna nello scenario azzurro come accaduto per Dan Ndoye, a lungo inseguito dal Napoli per l'attacco.

Sprint sulle fasce

In entrata il club partenopeo punta su Miguel Gutierrez e stringe per Juanlu Sanchez nell'obiettivo di blindare le fasce e con la Liga c'è anche il percorso inverso. Giacomo Raspadori ha salutato Napoli e il trasferimento all'Atletico Madrid è diventato ufficiale nelle scorse ore. Per la casella offensiva si guarda alle opportunità last minute, anche a quella dal nome Ademola Lookman. C'è sempre l'Inter in pole per il nigeriano in Italia, ma occhio a possibili sorprese.