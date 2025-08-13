Il Pizzino di Gerardo Casucci: Il meme (quasi) esatto L'unico superstite del piccolo album di ricordi è Matteo Politano...

Tra i tifosi del Napoli circola nelle ultime ore un meme che recita testualmente: "Alla fine ne rimase solo uno". La raffigurazione riguardava sei calciatori che avevano vinto lo storico scudetto 2022-2023 e che, chi per un motivo e chi per un altro, avevano lasciato la SSC Napoli. I cinque giocatori in questione erano: Osimhen, Kvaratskhelia, Lozano, Simeone e (dulcis in fundo) Eljif Elmas. L'unico superstite del piccolo album di ricordi è Matteo Politano. Quanto al macedone, però, qualcosa si muove in senso contrario, e (come ho scritto tempo fa) per la gioia di tutti, Lipsia e Napoli in testa.