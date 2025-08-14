IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Sarebbe accaduto

Se De Laurentiis avesse scelto Luis Enrique ci sarebbero stati parecchi problemi...

IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Sarebbe accaduto
Napoli.  

Tra le poche cose buone dell'annata del Napoli post-scudetto c'è il rifiuto di Luis Enrique ad Aurelio De Laurentis. Non ci credete? Pensate a quello che sarebbe accaduto se con lui si fosse ottenuto lo stesso risultato poi raggiunto da quella pletora di allenatori a buon mercato o, addirittura, si fosse sfilacciato il rapporto tra squadra e società. Ci saremmo ritrovati, insomna, con un nuovo equilibrio da cercare e una guida tecnica e morale da reinventare - cosa petaltro già accaduta con un certo Carlo Ancelotti. Basta vedere quello che ha appena combinato il tecnico spagnolo con Gigi Donnaumma al Paris Saint-Germain.

