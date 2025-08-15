IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Le tre verità Nell'ultima conferenza stampa di Conte sono emerse verità di cui De Laurentiis dovrà tenere conto

Nell'ultima conferenza stampa di Conte mi sembrano tre le verità più rilevanti emerse. La prima è che chi è andato via ha chiesto espressamente di farlo. Già questo toglie a tutti i tifosi azzurri l'incombenza del rimpianto, lasciando loro solo quelle (doverose) del ringraziamento e degli auguri per le esperienze future. La seconda è che l'allenatore partenopeo non considera nessuno dei nuovi acquisti un top player, ma buoni giocatori che devono essere gradualmente inseriti (sic!). La terza è che mancano ancora elementi per raggiungere il "numero richiesto". Aurelio De Laurentiis già sa e si prepari.