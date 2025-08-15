Nell'ultima conferenza stampa di Conte mi sembrano tre le verità più rilevanti emerse. La prima è che chi è andato via ha chiesto espressamente di farlo. Già questo toglie a tutti i tifosi azzurri l'incombenza del rimpianto, lasciando loro solo quelle (doverose) del ringraziamento e degli auguri per le esperienze future. La seconda è che l'allenatore partenopeo non considera nessuno dei nuovi acquisti un top player, ma buoni giocatori che devono essere gradualmente inseriti (sic!). La terza è che mancano ancora elementi per raggiungere il "numero richiesto". Aurelio De Laurentiis già sa e si prepari.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Le tre verità
Nell'ultima conferenza stampa di Conte sono emerse verità di cui De Laurentiis dovrà tenere conto
Napoli.