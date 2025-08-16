Napoli, tre giorni di riposo dopo il ritiro. Sabato l'esordio col Sassuolo Per Conte la grana Conte: tornerà soltanto a settembre dopo l'infortunio muscolare

Chiusi i due ritiri estivi e le amichevoli con un bilancio tutto sommato positivo, per il Napoli qualche giorno di riposo prima di tuffarsi nella stagione vera e propria. Dopo il rientro dall'Abruzzo Antonio Conte ha concesso tre giorni di riposo alla squadra: appuntamento per lunedì a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Cinque giorni di lavoro per preparare il debutto in campionato di sabato alle 18.30 in casa del Sassuolo. Si comincerà a fare sul serio, ma subito l'allenatore dovrà fare i conti con i primi problemi: si è fermato Romelu Lukaku nell'amichevole di giovedì contro l'Olympiacos.

Un problema muscolare che farà saltare sicuramente la prima di campionato e probabilmente anche la seconda. La speranza è di riavere l'attaccante a settembre, dopo la sosta e comunque in tempo per il debutto in Champions League. Intanto non si ferma il mercato: si lavora alla cessione dell'esubero Cheddira, vicino all'Udinese, mentre si tratta col Lens per il centrocampista 22enne Diouf, individuato come sostituto ideale di Anguissa, che abbina forza fisica e tecnica.