Il Napoli non perde di vista Juanlu Sanchez e Elmas Prosegue la trattativa con il Siviglia per il terzino spagnolo. Piace anche il macedone

È necessario accelerare i tempi. Ferragosto è sacrosanto per una pausa dal lavoro, ma da domani Giovanni Manna riprenderà senza indugi la caccia ai profili richiesti da Conte per completare la rosa. Tra i nomi in ballo c’è quello di Elif Elmas, che ha confidato agli amici napoletani la sua disponibilità a tornare in maglia azzurra. Il centrocampista macedone era partito perché trovava poco spazio, ma al Lipsia la situazione non è migliorata, anzi. Dopo una parentesi positiva al Torino lo scorso gennaio, è tornato alla base e ora attende un segnale per capire il suo futuro. Classe ’99, polivalente e duttile tatticamente, Elmas potrebbe essere impiegato in diverse posizioni, addirittura come esterno sinistro al posto di Kvaratskhelia, ruolo in cui ha già dato prova con Spalletti. Una soluzione interessante per il Napoli, che punterebbe a un prestito dal club tedesco, pianificando contestualmente la liberazione di uno slot over per inserirlo in rosa.

Nel frattempo, prosegue la telenovela legata alla trattativa per Juanlu Sanchez. La situazione evolve quotidianamente: un giorno sembra tutto sfumato, il successivo riemerge la possibilità di chiudere l’affare. Il giovane classe 2003 avrebbe voluto aggregarsi alla squadra fin dal primo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida, ma il suo club continua a tirare la corda nella speranza di ottenere un’offerta più vantaggiosa. Tuttavia, alla fine potrebbe cedere: la necessità di liquidità fresca sembra spingere verso un esito positivo. Entro l’inizio della prossima settimana si attendono sviluppi più concreti, anche se c’è il rischio concreto che De Laurentiis si stanchi delle difficoltà e abbandoni definitivamente la pista. Sarebbe davvero un peccato perdere un talento così promettente.

