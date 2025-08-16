Cheddira verso l'Udinese. Vergara potrebbe rimanere Il ds Manna pronto a cedere un altro esubero. Il centrocampista piace a Conte

Il mercato in uscita prende forma. È necessario trovare una sistemazione per gli esuberi. L’Udinese ha manifestato interesse per Cheddira, attaccante che si sta allenando a Castel di Sangro, consapevole però di non poter restare. La destinazione friulana potrebbe essere ideale per lui: resterebbe in Italia, guadagnando spazio sufficiente per mettersi in mostra. Chi sembra sicuro di rimanere è Vergara.

Il tecnico Conte gli ha rivolto grandi elogi in conferenza stampa, dichiarando il desiderio di trattenerlo per la prossima stagione. Il giovane potrebbe così crescere all’ombra dei campioni e, magari, cogliere qualche occasione per brillare. C’è indecisione, invece, sul futuro di Mazzocchi, che non vorrebbe partire. Tuttavia, la necessità di liberare slot per gli over 22 rende il suo destino quasi inevitabile. Intanto Spinazzola rimane in attesa: discuterà con Conte per valutare la situazione e prendere una decisione definitiva.

