IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Chissà come mai Gazzetta, l'Inter e le parole di Di Canio sui recenti arrivi di Modric e De Bruyne in Italia...

La Gazzetta dello Sport e la FC Inter 1908 hanno riportato - chissà come mai - le parole di Paolo Di Canio sui recenti arrivi di Modric e De Bruyne in Italia: "Non voglio fare il distruttore, ma ho due analisi. La prima: godrò delle loro giocate, ma mi dispiace che nessuno li ha cercati in Europa. Neanche le terze, le quarte o quinte forze. Noi li abbiamo presi nelle prime. Vedremo gli esterni del croato o i passaggi del belga, con ritmi, tempi e spazi più facili per loro. Però il calcio italiano, da Ronaldo a Ribery, fa arrivare gente al crepuscolo. Voglio usare un termine in modo simpatico e non dispregiativo: il cimitero degli elefanti nobili".