Lukaku fermo un mese: Conte partirà senza il suo bomber L'attaccante belga rientrerà a settembre a causa di un infortunio muscolare

Ultimo week end libero prima di cominciare la stagione: il Napoli si gode l'ultimo giorno di riposo prima della ripresa degli allenamenti, fissata domani a Castel Volturno. Cinque giorni di lavoro in vista del debutto in campionato di sabato, alle 18.30 a Reggio Emilia contro il neopromosso Sassuolo, dominatore dell'ultimo campionato di Serie B. Per i neroverdi già un primo impegno ufficiale, con la vittoria in coppa Italia contro il Catanzaro, mentre il Napoli ha giocato giovedì la sua ultima amichevole estiva vincendo con l'Olympiakos.

Non ci sarà Lukaku all'esordio in campionato: parte male la sua stagione, con un in infortunio rimediato proprio nella gara contro i greci, e che lo terrà fermo per circa un mese. Il belga potrebbe rientrare in tempo per l'esordio in Champions degli azzurri. Un piccolo campanello d'allarme per Conte, visto che Lukaku mai si era infortunato nella passata stagione. Intanto domani è atteso a Roma il nuovo acquisto Miguel Gutierrez: l'esterno ormai ex Girona svolgerà le visite mediche a Villa Stuart prima delle firme sul contratto.