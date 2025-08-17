Gutierrez domani a Roma per le visite mediche Appuntamento in mattinata a Villa Stuart, poi firma sul contratto. Ma sarà disponibile a settembre

Il Napoli spinge sul fronte mercato per concludere gli ultimi affari destinati a rafforzare la rosa guidata da Antonio Conte. L’obiettivo imminente è l’acquisto di Miguel Gutierrez, esterno del Girona, atteso domani in Italia per le visite mediche e il definitivo completamento del trasferimento. Per il calciatore spagnolo, 24 anni, si sta per aprire una nuova fase della carriera, con il club partenopeo pronto ad accoglierlo.

L’accordo con il Girona è già stato trovato: un’operazione da 18 milioni di euro più un ulteriore milione legato ai bonus. Si tratta di un investimento significativo pensato per garantire a Conte un’opzione di qualità sulla fascia sinistra. Tuttavia, Gutierrez non sarà immediatamente disponibile. Reduce da un intervento alla caviglia destra, il giocatore dovrà osservare alcune settimane di stop prima di ritornare in piena forma. L’esordio in maglia azzurra è previsto non prima di settembre, quando avrà completato i tempi di recupero previsti.

