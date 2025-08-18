Il nuovo acquisto Gutierrez è a Roma per le visite mediche L'esterno del Girona firmerà il contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi cinque anni

Il nuovo acquisto del Napoli Miguel Gutierrez ha raggiunto Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche, preparando il suo ingresso ufficiale nel Napoli guidato da Antonio Conte. Il giovane difensore spagnolo, proveniente dal Girona, rappresenta un nuovo tassello per la squadra campione d’Italia. Dopo la conclusione dello scambio di documenti avvenuto la settimana precedente tra i due club, il giocatore sta ultimando gli ultimi adempimenti formali nella giornata di oggi. Completate le visite mediche, sarà il turno della firma sul contratto che sigillerà il suo legame con gli azzurri. L'acquisto del classe 2001 è stato perfezionato per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.