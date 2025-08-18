Preoccupazione per Lukaku: si teme uno stop più lungo del previsto Oggi gli esami strumentali per l'attaccante del Napoli. Ripresa degli allenamenti a Castel Volturno

Toccherà a Lorenzo Lucca guidare l'attacco del Napoli nel debutto in campionato contro il Sassuolo di sabato alle 18.30. Il nuovo acquisto sarà subito buttato nella mischia a causa dell'infortunio di Lukaku, fuori per circa un mese a causa di un problema muscolare. L'ex Udinese, pagato 9 milioni per il prestito e con un riscatto fissato a 26 il prossimo anno, è stato il capocannoniere del precampionato con 4 reti segnate, di cui una su rigore. Un impatto sicuramente positivo, assieme a De Bruyne il più convincente tra i volti nuovi. Conte ha parlato di lui come un talento da plasmare, e la titolarità almeno nelle prime due partite di campionato lo metterà subito alla prova.

L'allenatore schiererà Lucca con De Bruyne alle sue spalle, in un 4-4-2 che per ora sembra essere il modulo più efficace, in grado di sfruttare al meglio il talento del campione belga. E intanto si infiamma il mercato: oggi è atteso a Roma l'esterno Gutierrez per le visite mediche, mentre si lavora per chiudere un doppio colpo. Trattative avanzate per Juanlu del Siviglia e per Diouf del Lens, rispettivamente terzino destro e centrocampista. Non è ancora escluso un possibile ritorno del jolly Elmas.