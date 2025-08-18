Il Napoli spinge per il rinnovo di Anguissa Per ora c’è solo il rinnovo annuale, ma il club azzurro aspetta un accordo più lungo

Il Sunderland punta su Frank Zambo Anguissa, ma il Napoli è deciso a mantenerlo saldamente nella propria rosa. Il club inglese ha avviato contatti con l’agente del centrocampista camerunese, ma quest’ultimo è ormai vicino a firmare un rinnovo con i partenopei che lo legherebbe fino al 2028. Sebbene il Sunderland stia parallelamente monitorando Granit Xhaka, mercoledì ha avanzato passi concreti contattando direttamente il rappresentante di Anguissa. Nel frattempo, il Napoli ha già sottoposto al giocatore un nuovo contratto e si mostra fiducioso riguardo alla conclusione positiva dell’accordo. Dopo una fase di incertezza vissuta a giugno, durante la quale l’atleta sembrava incline a lasciare la squadra, Anguissa ha deciso di restare, influenzando profondamente le dinamiche interne del mercato azzurro.

La possibile trattativa con Musah del Milan ha perso slancio, e ora prolungare il contratto del centrocampista appare una priorità sempre più vicina all'esito positivo. Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo: il Napoli, con il chiaro intento di rafforzarsi ulteriormente, sta riuscendo a trattenere i suoi elementi chiave per affrontare nuove sfide, tra cui la conservazione dello scudetto e l’attacco alla Champions League. L’impatto positivo derivante dall’arrivo di Kevin De Bruyne è evidente, influenzando notevolmente le decisioni dei protagonisti della squadra, inclusa quella di Anguissa, che sembrava destinato a partire ma ora discute un prolungamento fino al 2028. Altri pezzi pregiati del gruppo hanno seguito questa linea: Stanislav Lobotka ha scelto di rimanere nonostante la clausola rescissoria di 25 milioni valida fino al 15 luglio, mentre Amir Rrahmani e Alex Meret hanno già ufficializzato i loro rinnovi, consolidando una squadra campione d’Italia che non solo mantiene la sua ossatura, ma la rafforza.

Con la ripresa degli allenamenti prevista oggi a Castel Volturno dopo i ritiri estivi, si apre ufficialmente la nuova stagione regolare. Tutti i titolari, fatta eccezione per Lukaku ancora fermo per infortunio, sono pronti a partecipare fin dal primo giorno al raduno estivo, garantendo una situazione decisamente più positiva rispetto alla scorsa annata. Per Anguissa, gli intenti del Napoli sono chiarissimi: il club ha già esercitato l’opzione di estensione del contratto fino al 2027 e sta lavorando per raggiungere un accordo che prolunghi ulteriormente l’intesa fino al 2028. La reciproca volontà di proseguire lungo lo stesso percorso è palese, data l’importanza centrale del centrocampista nel progetto tecnico partenopeo. Questo rinnovo non rappresenta solo una sicurezza per il futuro della squadra, ma diviene anche un simbolo della visione ambiziosa con cui il Napoli si prepara ad affrontare le sfide delle prossime stagioni.

