Pessime notizie per Lukaku, l'infortunio è serio: i tempi sono lunghi Lesione di alto grado al retto femorale: l'attaccante del Napoli rischia l'intervento chirurgico

Finalmente è arrivato l'atteso comunicato del Napoli riguardo alle condizioni di Romelu Lukaku, infortunatosi durante il match contro l'Olympiacos. Come era stato già accennato nella giornata di ieri, l'entità del problema si è rivelata più seria del previsto. Il club, attraverso una nota ufficiale, ha inoltre menzionato la possibilità di un intervento chirurgico, sottolineando l'importanza di una consulenza medica specialistica.

Dopo l'infortunio riportato nella partita, Lukaku si è sottoposto a degli esami presso il Pineta Grande Hospital, che hanno diagnosticato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. L'attaccante del Napoli ha già avviato il percorso riabilitativo e sarà valutato da esperti per considerare la necessità di un intervento. È questo quanto annunciato ufficialmente dal club all'interno del comunicato.

