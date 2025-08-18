Da Hojlund a Zirkzee, passando per Pinamonti: le idee per sostituire Lukaku Il Napoli cerca un sostituto per l'attaccante belga, che sarà escluso dalla lista Champions

Una vera e propria tegola: il Napoli perde a lungo uno dei suoi giocatori più rappresentativi, ancor prima dell'inizio della stagione. Romelu Lukaku si ferma per una lesione al retto femorale della coscia sinistra, definita di "alto grado" nel comunicato che il club azzurro ha diramato nel pomeriggio. Sarà necessaria anche una consulenza chirurgica, perché il rischio è che la lacerazione muscolare debba essere ricomposta con dei punti di sutura. Uno scenario negativo, che terrà fuori l'attaccante belga per almeno 3 mesi, col rischio di rivederlo in campo soltanto in inverno.

Una pessima notizia per Conte, che perde il suo uomo di riferimento non solo per l'attacco, ma anche dal punto di vista della leadership. Lukaku resterà fuori dalla lista Champions, perché la società ha deciso di intervenire sul mercato per prendere un sostituto, al quale farà posto proprio il belga. Piace Zirkzee del Manchester United, ma è arrivato un no. Possibile, invece, il prestito del danese ex Atalanta Hojlund, ma non si esclude Pinamonti del Sassuolo, gradito a Conte. Visite mediche completate, intanto, per l'esterno spagnolo Gutierrez.