IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Prezzemolino Dopo l'infortunio di Lukaku si valutano le soluzioni alternative in attacco col ruolo di De Bruyne

Ora che Romelu Lukaku si è purtroppo rotto nell'amichevole contro l'Olimpiakos pochi giorni prima dell'inizio del nuovo campionato, non basta imprecare alla malasorte. La maggior parte delle colpe stanno dalla parte di chi non ha fatto una programmazione consona ai disegni tattici del Napoli. Se gli azzurri vogliono giocare con il 3-5-2 hanno bisogno di quattro attaccanti di ruolo e al momento hanno solo Lorenzo Lucca. Ne avevano tre, ma uno lo hanno "sbolognato", pure a meno di quanto richiesto. Idem per il 4-4-2. Allora sì ritorna al 4-3-3? E il secondo chi lo fa? Ovviamente De Bruyne, prezzemolino ogni minestra.