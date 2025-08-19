L'infortunio di Lukaku preoccupa i tifosi Si attende il sostituto del belga, ma i supporters vogliono un nome di livello per un Napoli forte

Chi aspettava di vedere le gesta dei fratelli del gol, Lukaku e De Bruyne, dovrà rassegnarsi ad aspettare. L'infortunio del belga è più grave del previsto, e per vederlo in coppa col suo connazionale bisogna attenderà il prossimo inverno. Non è ancora chiaro il percorso di recupero di Lukaku, che dopo la lesione di alto grado al retto femorale attende di sapere se sarà necessario un intervento chirurgico per ricucire il muscolo. Una terapia più efficace ma che allungherebbe i tempi, che anche senza intervento saranno di almeno 3 mesi.

La classica tegola per il Napoli, con Conte che ha subito chiesto un sostituto. Lukaku non sarà inserito nella lista Champions, e quindi salterà le otto partite del girone unico. Il club azzurro è al lavoro per un attaccante di livello, con caratteristiche simili a quelle del belga. Solo sondaggi per ora: gradito Zirkzee del Manchester United, mentre della stessa squadra sarebbe stato proposto Hojlund. Si parla anche dello svizzero Embolo e dell'ucraino della Roma Dobvyk. Spunta anche il nome di Pinamonti, ma i tifosi si aspettano un nome importante per non spegnere il sogno di un Napoli competitivo anche senza il suo attaccante di riferimento.