Il "Maradona" verso il sold out per il debutto casalingo col Cagliari Curve già quasi esaurite in poche ore. Mercato, si cerca il sostituto di Lukaku

Mentre non si ferma l'entusiasmo dei tifosi, che stanno già riempendo il "Maradona" per il debutto casalingo contro il Cagliari del 30 agosto, il Napoli si è messo all'opera per dare a Conte un sostituto di Lukaku il prima possibile. Il belga attende ancora di sapere se dovrà operarsi al retto femorale della coscia sinistra, ma in ogni caso resterà fuori per almeno tre mesi. Tempistica che costringe il club a prendere un'altra punta centrale: il ds Manna sonda il mercato valutando tutte le ipotesi, ma la preferenza è per un profilo di qualità.

No del Manchester United per Zirkzee, che invece apre al prestito del danese Rasmus Hojlund. In questo caso, però, è il calciatore che non sarebbe convinto di venire solo per sostituire temporaneamente Lukaku. Si valutano anche altri profili, come il nigeriano Arokodare del Genk, o alcuni nomi dalla Serie A, come Pinamonti, Dovbyk o Kristovic. Resterà una suggestione Lookman, che non è una prima punta. Per ora solo sondaggi, ma intanto è ufficiale l'acquisto di Miguel Gutierriez: il post di De Laurentiis gli dà il benvenuto, con lo spagnolo che ha scelto la maglia numero 3.