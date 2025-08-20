Anche il ds Manna si fa male: rottura del tendine di Achille e operazione Il direttore sportivo si è fatto male durante una sessione di footing, ma continuerà a lavorare

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha dovuto sottoporsi nei giorni scorsi a un intervento chirurgico a causa di un problema al tendine d'Achille. L'operazione, eseguita dal dottor Ugo Camilleri presso la clinica Ruesch, è stata portata a termine con successo. Manna è stato rassicurato dai medici e presto sarà dimesso, pronto a seguire la squadra in trasferta a Reggio Emilia per il match contro il Sassuolo, valido per la prima giornata di campionato.

Tuttavia, viaggerà con l'aiuto delle stampelle. Nonostante l'intervento, il direttore sportivo ha mantenuto il pieno impegno nei suoi compiti. Persino durante la permanenza in clinica, ha lavorato dal proprio lettino per accelerare la ricerca di una nuova opzione offensiva da mettere a disposizione di Conte. Il Napoli ha inoltre chiarito che l'infortunio al tendine d'Achille è avvenuto mentre Manna si dedicava al footing.

