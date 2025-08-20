Dalla Spagna: "Juanlu, rilancio del Napoli decisivo" Dopo aver preso Gutierrez, il Napoli insiste per l'esterno destro spagnolo

Dalla Spagna giungono conferme che la lunga saga legata a Juanlu sia finalmente giunta al capitolo conclusivo, e ciò non solo per l'imminente chiusura del mercato. Stando a quanto riportato da "AS", nella trattativa che si protrae da oltre un mese e mezzo, è emersa una svolta decisiva dell'ultimo minuto che ha riaperto i colloqui e aumenta le probabilità di una conclusione positiva. Il Napoli, infatti, ha scelto di rilanciare con un'offerta superiore alla richiesta del Siviglia, fissata a 17 milioni, aprendo così uno spiraglio importante.

Questo segnale, considerato in modo favorevole dal club andaluso, ha permesso di riprendere le negoziazioni. Nel frattempo, Juanlu continua ad allenarsi regolarmente con il Siviglia e ha disputato da titolare la prima giornata della Liga. Da parte sua, il laterale aveva già espresso il proprio entusiasmo per un possibile trasferimento al Napoli e, nelle settimane precedenti, ha rifiutato un'offerta proveniente dal Wolverhampton.

