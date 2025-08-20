La ricerca del sostituto di Lukaku non è facile: spunta anche un nigeriano Il preferito è Hojlund dello United, ma c'è prima il Milan. Stuzzica Arokodare del Genk

La ricerca del sostituto di Lukaku da parte del Napoli prosegue senza tregua, con una sfilata di nomi che vengono proposti al club a ritmo incessante. Oggi sarà una giornata cruciale per decidere il destino di Lukaku, con un consulto medico che stabilirà se optare per una terapia conservativa o procedere con un intervento chirurgico. Solo poi si potranno chiarire meglio i tempi necessari per il recupero del giocatore. Intanto, un nome concreto sul quale il Napoli sta riflettendo è quello di Dovbyk, attualmente alla Roma. Resta da capire se l’interesse si tradurrà in un vero e proprio contatto per avviare la trattativa.

Tuttavia, Dovbyk sembra non rispecchiare le preferenze del nuovo tecnico della Roma, Gasperini, che gli preferisce Ferguson. Inizialmente si parlava del Milan come possibile destinazione, ma questo scenario appare meno probabile. Altri interessamenti provengono dall'estero, con club come Everton e Villarreal valutando l’attaccante. Nel frattempo, il Napoli osserva la situazione e attende di verificare se potranno esserci le condizioni per portare avanti questa operazione. Per quanto riguarda Hojlund, il Napoli ha già effettuato un contatto con il Manchester United, benché al momento il danese sembri più vicino al Milan. Quest'ultimo sembra avere la precedenza nelle negoziazioni rispetto agli azzurri, rendendo complicata la pista inglese. Il piano del Napoli per riempire il vuoto lasciato da Lukaku si articola su tre direzioni principali.

La prima porta in Belgio, al Genk, dove si segue con interesse Tolu Arokodare, un attaccante nigeriano di 25 anni dotato di imponenti qualità fisiche: alto un metro e novantasette, ricorda per caratteristiche non solo Osimhen, ma anche l'attaccante ideale che piace particolarmente ad Antonio Conte. La valutazione economica del giocatore è stimata intorno ai 25 milioni di euro, cifra che rientra nelle possibilità del club. La seconda opzione guarda invece a Londra, con Nicolas Jackson del Chelsea in cima alla lista delle preferenze. Infine, il terzo scenario rimane in sospeso, legato all’evoluzione delle trattative con il Manchester United per Hojlund. Con il Milan che accelera, il Napoli sembra destinato a mantenersi vigile e preparato per cogliere eventuali spiragli utili a imbastire un accordo.

