IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La prova dei fatti Non si capisce dove voglia andare la squadra partenopea, ma già si parla di un Antonio Conte deluso

A proposito del mercato estivo del Napoli, Antonio Corbo su Repubblica ha scritto:"È campagna incompleta e confusa, parziale e contraddittoria,". Per chiudere con un lapidario: "Il Napoli si è già impegnato per 150 milioni senza aver concluso il mercato". Non si capisce dove voglia andare la squadra partenopea, ma già si parla di un Antonio Conte contrariato e deluso, manco se le scelte effettuate non fossero state condivise con lui (tipo Rafa Marin e Okafor). Ora che anche una grande firma del giornalismo sportivo nazionale sostiene la mia tesi, mi sento molto rassicurato. Non resta che attendere la prova dei fatti.