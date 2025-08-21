A proposito del mercato estivo del Napoli, Antonio Corbo su Repubblica ha scritto:"È campagna incompleta e confusa, parziale e contraddittoria,". Per chiudere con un lapidario: "Il Napoli si è già impegnato per 150 milioni senza aver concluso il mercato". Non si capisce dove voglia andare la squadra partenopea, ma già si parla di un Antonio Conte contrariato e deluso, manco se le scelte effettuate non fossero state condivise con lui (tipo Rafa Marin e Okafor). Ora che anche una grande firma del giornalismo sportivo nazionale sostiene la mia tesi, mi sento molto rassicurato. Non resta che attendere la prova dei fatti.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La prova dei fatti
