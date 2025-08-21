Il PIZZINO di Gerardo Casucci: Lo zio d'America Tanti nomi per rimpiazzare Lukaku ma i costi sono esorbitanti per De Laurentiis...

Nel Napoli le ricerche per arrivare al nuovo centravanti sono ormai concitate e febbrili. Ci sarebbero 2 o tre piccole cose da sapere, però. Innnzitutto i nomi, poi i costi. Questo è quanto ci dice Sky: "Krstovic sembra ormai molto vicino all’Atalanta. Rimane aperto il discorso legato a Hojlund...ma anche a Embolo del Monaco. C’è stata una chiacchierata anche su Pinamonti e per Piccoli sondaggi esplorativi sono stati fatti con il Cagliari. Oggi si è aggiunto anche il nome di Mateta del Crystal Palace: un profilo diverso, con un costo stimato di almeno 40 milioni di euro". Aurelio De Laurentiis, lo zio d'America!