Col Sassuolo c'è Lucca, ma Manna va di fretta per il nuovo attaccante A Conte serve il sostituto di Lukaku; si tratta per Hojlund e Dovbyk

Due giorni al debutto in campionato del Napoli, in una lunga attesa condizionata dall'infortunio di Lukaku, che toglierà a Conte il suo attaccante per circa 4 mesi e che rivoluzionerà il mercato. L'allenatore domani parlerà in conferenza stampa e spiegherà la strategia per sopperire all'assenza del belga. Senza Simeone e Raspadori toccherà a Lucca prendere la maglia da titolare, con un falso nueve come alternativa. Ma la priorità è l'acquisto di un attaccante: il ds Manna, nonostante l'infortunio al tendine d'Achille, lavora da remoto per accontentare l'allenatore.

Si tratta col Manchester United per il danese Hojlund, ma il problema è la formula. Il Napoli vorrebbe il prestito, mentre il calciatore spinge per una cessione a titolo definitivo. L'alternativa è l'attaccante ucraino della Roma Dovbyk, che può partire anche in prestito. Ma Manna vuole chiudere anche per altri due acquisti: si tratta col Lipsia per Elmas. Anche in questo caso il nodo è la formula, mentre per il terzino Juanlu Sanchez del Siviglia il presidente De Laurentiis sarebbe pronto ad arrivare ai 18 milioni chiesti dagli spagnoli.