Per Hojlund servono 50 milioni: niente prestito L'attaccante del Manchester United non vuole un trasferimento a titolo temporaneo

Manca poco al debutto in campionato del Napoli campione d'Italia: sabato alle 18.30 la sfida al "Mapei Stadium" contro il Sassuolo, formazione che ha dominato lo scorso campionato di Serie B. Per gli azzurri un esordio con i favori del pronostico, turbati dall'infortunio a Lukaku. La stagione dell'attaccante non è compromessa: dovrebbe tornare entro fine anno ma salterà la Champions. Conte, che domani presenterà la partita in conferenza stampa, perderà il suo calciatore di riferimento. Una perdita anche per lo spogliatoio, con l'attacco azzurro affidato al giovane Lucca.

L'ex Udinese, che sarà titolare sabato, non resterà solo a lungo. L'impegno del presidente De Laurentiis è di prendere un'altra punta di qualità: il prescelto è Rasmus Hojlund del Manchester United, con un passato all'Atalanta. Tuttavia, le ambizioni del 22enne si scontrano con la formula del prestito, chiesto dal Napoli. Hojlund, che sa di arrivare solo a causa dell'infortunio di Lukaku, vuole una dimostrazione di fiducia, e quindi l'acquisto a titolo definitivo. Serviranno 50 milioni complessivi, ma il club azzurro dovrebbe accettare il sacrificio economico pur di dare a Conte un Napoli ugualmente competitivo.