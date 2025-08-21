Diouf, niente Napoli: è stato preso dall'Inter I nerazzurri sull'obiettivo degli azzurri, che è stato pagato circa 25 milioni

L’Inter ha puntato sul mercato francese, assicurandosi Andy Diouf, un obiettivo che il Napoli aveva tentato di strappare con un’offerta presentata oltre una settimana fa. La proposta partenopea, simile a quelle avanzate da Crystal Palace e West Ham, si aggirava tra i 18 e i 19 milioni di euro, includendo bonus che avrebbero potuto far salire il totale a circa 20-21 milioni. Tuttavia, fin da subito si era capito che il Lens sarebbe stato irremovibile e avrebbe richiesto una cifra compresa tra i 23 e i 25 milioni per cedere il talentuoso centrocampista.

Alla fine, sarà proprio questa la somma che l’Inter verserà per chiudere il trasferimento di Diouf. L’accordo definitivo è stato raggiunto verbalmente oggi, e il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore. Domani saranno effettuate le visite mediche e finalizzate le firme sul contratto, che sigillerà il legame tra Diouf e il club nerazzurro per i prossimi cinque anni. Il giovane calciatore ha già avuto colloqui con la dirigenza dell’Inter e con Cristian Chivu, una figura centrale nel progetto tecnico. L’operazione è stata articolata su una base di 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus, soddisfacendo le richieste del Lens per il talento classe 2003.

