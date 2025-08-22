Dalla Spagna: "Il Napoli ha trovato l'accordo per Juanlu Sanchez" Potrebbe essere giunta al termine la lunga trattativa per il terzino del Siviglia

La trattativa sembra giunta al termine. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, che cita l'affidabile agenzia di stampa EFE, nella giornata di mercoledì è stato formalizzato un accordo tra il Siviglia e il Napoli per il trasferimento di Juanlu Sanchez. I Campioni d'Italia verseranno una cifra di 18 milioni di euro fissi, oltre a ulteriori tre milioni legati a bonus, per assicurarsi il promettente terzino destro.

Il calciatore aveva già trovato l'intesa sul suo contratto con il Napoli più di un mese fa, firmando per cinque stagioni. Inizialmente, il direttore sportivo del Siviglia, Antonio Cordón, aveva respinto le prime offerte dei partenopei, ritenendole inferiori rispetto a quelle avanzate da alcuni club della Premier League, come il Wolverhampton Wanderers. Tuttavia, il forte desiderio del giocatore di unirsi al Napoli si è rivelato decisivo per il buon esito della trattativa.

