Il ds Manna positivo all'alcol test: patente sospesa per tre mesi Il dirigente sottoposto a un controllo durante il ritiro in Abruzzo. Superato di poco il limite

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, recentemente sottoposto a un intervento chirurgico per un infortunio al tendine d'Achille, si è visto sospendere la patente per tre mesi a seguito di un controllo dei carabinieri durante il ritiro estivo a Castel di Sangro, in cui è risultato positivo all'alcol test, superando di poco il limite consentito dalla legge.

Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, l'episodio risale al 31 luglio scorso, mentre Manna si trovava in Abruzzo con il Napoli per gli allenamenti pre-stagionali. Dopo aver partecipato alla festa di compleanno di Antonio Conte, stava tornando lungo la statale 17 quando è stato fermato. Un bicchiere di troppo sembra essere stato sufficiente per superare il limite consentito, portando alla sanzione e alla sospensione della patente per il periodo previsto.

