Quattromila tifosi del Napoli al "Mapei" per l'esordio in campionato Domani alle 18.30 comincia il campionato del Napoli: subito invasione azzurra

L’attesa febbrile sta finalmente per giungere al termine, e il momento di scoprire i campioni d’Italia si avvicina rapidamente. L’appuntamento di domani pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia promette di essere una festa per il Napoli, che tecnicamente giocherà fuori casa, ma solo sulla carta: una buona metà dello stadio del Sassuolo sarà dipinta di azzurro.

Saranno almeno diecimila i tifosi partenopei presenti sugli spalti, con quattromila a riempire il settore ospiti e altri ad accaparrarsi posti nelle varie tribune. L’atmosfera sarà elettrizzante, riflettendo quell’entusiasmo travolgente che già si candida a essere uno dei punti di forza degli azzurri sia in campionato che in Champions League. Intanto, non meno rapida è stata la corsa ai biglietti per la prima sfida casalinga al Maradona contro il Cagliari, con i posti polverizzati in pochi minuti.

