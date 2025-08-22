Napoli, pronta la proposta per Hojlund: ma il danese rifiuta il prestito Il club azzurro spinge per il sostituto di Lukaku, ma l'ex Atalanta vuole sentirsi importante

Il Napoli è deciso a spingere per Rasmus Hojlund, individuato come il principale candidato per sostituire Romelu Lukaku. Stando alle informazioni fornite dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, la società partenopea intende fare progressi significativi nella trattativa già nella giornata di oggi. D'altra parte, il Manchester United è determinato a velocizzare l'uscita del giocatore e ha già dato il via libera sia a un prestito con diritto di riscatto, sia a una formula che includa l'obbligo di riscatto.

Tuttavia, Hojlund sembra preferire una cessione definitiva. Sempre secondo Romano, il giovane attaccante ha espresso chiaramente il desiderio di non essere trattato come un semplice "pacco postale", ovvero passare da un prestito all'altro rischiando di tornare allo United per poi essere girato di nuovo altrove. Hojlund aspira a sentirsi un elemento chiave nella squadra che lo acquisirà e ritiene di poter esprimere al meglio il suo talento anche nel Napoli. Proprio per questo, ha richiesto garanzie precise sul suo ruolo e sul progetto tecnico. Nelle prossime ore, il Napoli presenterà la sua proposta economica per il contratto, indipendentemente dalla formula adottata, che sia l'obbligo o il diritto di riscatto per la stagione successiva.