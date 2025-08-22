IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Più di un controsenso

Le valutazioni di Raspadori e Piccoli segnale di un calcio malato

Napoli.  

Qualcosa del calcio italiano deve essersi ammalato per sempre se un calciatore di straordinarie qualità e nazionale italiano da 4 anni (e 40 presenze) come Giacomo  Raspadori - sono serio come non mai, non voglio familiari abbreviazioni questa volta - viene pagato 22 milioni e 4 di bonus dall'Atletico Madrid al Napoli e Roberto Piccoli, di un anno più giovane di lui, che di rilevante nel suo curriculum ha i 10 gol e 1 assist fatti nell'ultima stagione al Cagliari, è stato pagato dalla Fiorentina 25 milioni più 4 di bonus.

È molto di più di un controsenso e spiega perché il nostro calcio può solo accogliere buoni od ottimi calciatori a fine carriera.

