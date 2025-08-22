Riparte la Serie A: segui il Napoli sul Canale 16 - OttoChannel, tante sorprese "SeDici Napoli", "Salotto Azzurro", "Filo Diretto" e gli speciali Champions: ecco le novità

L’attesa è finita, riparte il campionato di Serie A e anche la squadra di Canale 16 OttoChannel torna in campo per seguire la stagione degli azzurri. Si parte sabato 23 agosto alle 18 con "SeDici Napoli", dal pre al post-gara per vivere insieme anche i 90 minuti del campo. Con Angelo Giuliani e Adriana De Maio un parterre autorevole di ospiti in studio e le nostre telecamere in giro a Napoli e in Campania per raccogliere le voci dei tifosi al microfono di Cristiano Vella. La domenica sera alle 20,30 torna "Salotto Azzurro" per un dettagliato approfondimento su tutto quello che è il pianeta Napoli. Conduzione affidata ad Arturo Minervini, con lui si alterneranno durante tutto il campionato opinionisti del calibro di Xavier Jacobelli, Enrico Fedele, Antonio Floro Flores, Fabiano Santacroce, Carlo Alvino, Carmine Martino, Marco Giordano e il nostro vicedirettore Sonia Lantella. Da lunedì, invece, dalle ore 19 il programma "Filo Diretto” con i telespettatori con ospiti in studio e in collegamento. Il palinsesto si arricchirà poi con gli speciali della Champions condotti da Arturo Minervini.